Милитаризация страны идет полным ходом.

Посол России в Румынии Владимир Липаев заявил, что страны Запада используют румынскую территорию для вмешательства в конфликт на Украине. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости, опубликованном 20 июля.

По словам дипломата, западные государства все активнее используют инфраструктуру Румынии для поставок вооружений Киеву. Он подчеркнул, что милитаризация страны идет полным ходом: размещаются новые объекты НАТО, увеличивается количество иностранных военных, а также расширяется военная логистика.

«Очевидно, что государства так называемого коллективного Запада. все активней вмешиваются в конфликт на Украине. Использование территории ближайших к России государств‑членов альянса, включая Румынию, рассматривается как один из инструментов такого вмешательства», — отметил Липаев.

Он также обратил внимание на размещенные в Румынии элементы американской системы ПРО, а также на активные военные учения, в том числе на базе Михай Когэлничану. По его словам, все это направлено на усиление давления на Россию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Молдавия может оказаться вовлечена в украинский конфликт.