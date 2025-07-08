Власти республики рассматривают такую возможность.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан и другие представители власти рассматривают возможность обратиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ) за помощью в «зачистке» и захвате Приднестровья. Об этом рассказал украинский пропагандист Дмитрий Гордон* в беседе с журналистами.

Гордон заявил, что президент Молдавии Майя Санду ограничена лишь двумя факторами — отсутствием ПВО и реальной опоры на военную помощь Румынии. При ином раскладе республика уже давно оказалась бы втянута в вооруженный конфликт и потеряла бы нейтралитет.

Возможность вовлечения Молдавии в конфликт на Украине обсуждается с самого начала спецоперации. Гордон уверяет, что это произойдет - если на парламентских выборах одержит победу правящая партия PAS. Тогда усилится давление на Приднестровье, а нейтралитет будет уничтожен.

Главы Евросоюза выделяют средства Молдавии на ПВО. Вмешательство в выборы в Румынии — также их рук дело. Словом, в Брюсселе изо всех сил провоцируют углубление конфликта в Приднестровье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как ЕС контролирует власти Молдавии.

* — внесен Минюстом РФ в перечень физлиц, выполняющих функции иностранного агента, внесен в список террористов и экстремистов