Путин назвал поддержку автопрома обязанностью государства

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 52 0

Президент подчеркнул, что помощь отрасли должна быть своевременной и не искусственной.

Путин назвал поддержку автопрома обязанностью государства

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка отечественного автопрома является прямой обязанностью государства, особенно в периоды экономических трудностей. об этом глава государства рассказал в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

По словам Владимира Путина, в отрасли работают талантливые специалисты, и она способна развиваться самостоятельно. Однако в сложные моменты ей необходимо оказывать помощь. Путин отметил, что важной задачей остается обеспечение технологического суверенитета, чтобы ключевые инженерные решения и производственные мощности оставались под контролем России.

Он также обратил внимание на то, что субсидирование отрасли не должно быть постоянным. Государственная поддержка должна быть взвешенной и соответствовать международным обязательствам, в том числе в рамках Всемирной торговой организации.

В качестве примера цивилизованной формы помощи он привел механизм утилизационного сбора, который, по его мнению, соответствует всем нормам и служит эффективным инструментом поддержки отечественных производителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин заявил, что Россия настроена на поиск путей для урегулирования конфликта на Украине.

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