Остап Бендер ХХI века: от инвестиционного афериста пострадали люди по всей стране

Мошенник обещал вкладчикам огромную прибыль, а в итоге оставлял их без денег.

Грандиозная финансовая пирамида разрушилась в Петербурге. От аферистов пострадали более 300 человек из разных регионов России. Владельцы инвестиционного кооператива «Ментор» направляли деньги на ремонт и реконструкцию недвижимости и обещали своим партнерам огромную прибыль. От 50 до 80% годовых.

За несколько лет в этот якобы успешный бизнес люди вложили не один миллиард рублей. В итоге остались без денег и с сомнительными договорами на руках. Смогут ли обманутые вкладчики вернуть свои средства — разбирался корреспондент «Известий» Валерий Кузнецов.

Этот человек в дорогом костюме — вовсе не опытный финансист, а бывший таксист с образованием восемь классов. Вадим Варенцов именует себя легендой в сфере редевелопмента и владельцем активов на два миллиарда рублей. Большую часть из которых он получил за роль наставника в инвестиционном кооперативе «Ментор».

Пайщики вкладывали миллионы в покупку и ремонт старых домов, доход от их продажи распределялся. Пара удачных сделок вначале, и к своему наставнику уже несли свои миллионы рублей более 300 новых вкладчиков.

Обещанных 50% сверху вкладчица Юлия, как и остальные участники кооператива, не получила. Схема оказалась обманом: подписи в финансовых документах заменил оттиск печати, а деньги часто передавались наличными и под честное слово наставника.

«У меня финансовое образование, и очень много людей, достаточно обеспеченных, из пайщиков, это совершенно не глупые люди. Документы все смотрелись, и это выглядело, как реальная организация», — рассказала потерпевшая Юлия Хилько.

В итоге Варенцов объявил себя банкротом, заявив о провале инвестпроекта. Офисы закрылись, а деньги и имущество вкладчиков перешли к подставным лицам. При этом из реестра малого и среднего предпринимательства его исключили еще в 2018-м, однако он продолжал вводить людей в заблуждение. Кстати, официально кооператив был оформлен на партнера, Анну Яковлеву, с псевдонимом «Ланская».

«Не может быть такой ошибки, чтобы при не снятом аресте имущества проводились сделки. То есть, люди как бы себя вообще безбашено вели. Дальше все это будет использоваться, чтобы их к субсидиарной ответственности привлекать, и убытки с них взыскивать как именно с физлиц», — отметил адвокат потерпевших, кандидат юридических наук Антон Мелешко.

Было возбуждено дело о преднамеренном банкротстве, суд поддержал пострадавших. Варенцов и Яковлева теперь в СИЗО. Это уже второе уголовное дело Вадима: оказалось, что ранее он обанкротил гостиничный бизнес, которым управлял с друзьями и младшим братом.

«Всегда мечтал нас обанкротить, чтобы мы жили нищими. Ну, такой человек, у него всегда такие задатки Остапа Бендера были», — поделился бывший друг и партнер Вадима Варенцова по бизнесу Вячеслав Тунин.

«Почему люди, кто инвестировал в его апартаменты и в его заоблачный бизнес, который приносит баснословный проценты, не поинтересовались вообще в интернете — что это за человек?!» — рассказал брат и бывший партнер по бищнесу Вадима Варенцова Алексей Варенцов.

Единственный, кто по-прежнему оправдывает Варенцова — его бывшая жена. Вместе с ней он тратил деньги, полученные от доверчивых инвесторов. Супруги путешествовали по Европе, покупали дорогую одежду и аксессуары. Сейчас, пока муж в СИЗО, Виктория продолжает жить обеспеченно: у нее квартира в Петербурге, дом в Сочи и Mercedes.

Эксперты считают, что эта история — тревожный сигнал организаторам теневых схем и новая надежда для пострадавших вкладчиков. Решение суда, признавшего долговые обязательства кооператива даже без подписанных документов, может серьезно разрушить ландшафт финансовых пирамид в России.