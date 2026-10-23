Более 200 миллионов лет нестабильности: как Земля накапливала кислород

|
Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 30 0

Без этого процесса жизнь на планете не смогла бы зародиться.

Как ледники и фосфор помогали Земле накапливать кислород

Фото: © Getty Images/NASA/Handout

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

NC: таяние ледников могло поддержать насыщение атмосферы Земли кислородом

Таяние ледников и последующий круговорот фосфора могли сыграть важную роль в накоплении кислорода на Земле около 2,4 миллиарда лет назад. Такой механизм описали исследователи Калифорнийского университета в Риверсайде и Университета Лидса. Работа опубликована в Nature Communications.

Команда изучила породы Трансваальской супергруппы в Южной Африке. Ученые выясняли, какая часть сохранившегося в них фосфора могла быть доступна древним организмам. Для этого минералы из образцов растворяли по отдельности, разделяя содержащиеся в них формы элемента.

По предложенной модели, после отступления ледников вода переносила фосфор и соединения серы с суши в океан. Сульфаты поддерживали деятельность микробов, разлагавших органические остатки на морском дне. Этот процесс возвращал в воду фосфор из погибших клеток, обеспечивая питанием следующие поколения организмов.

Рост биологической продуктивности способствовал захоронению органического углерода в отложениях на дне океанов. Это важно для кислородного баланса: разложение органики обычно расходует кислород, а сохранение части углерода под морским дном позволяло кислороду накапливаться. Так возникала цепная реакция, в которой переработка питательных веществ поддерживала дальнейшую биологическую активность.

Однако механизм работал неравномерно. Когда сера выводилась из морской воды, доступность сульфатов снижалась. Микробы возвращали меньше фосфора, что ограничивало биологическую продуктивность и последующее захоронение углерода. Новые поступления питательных веществ после оледенений могли вновь усиливать этот цикл.

По выводам авторов, Великое событие оксигенации (процесс насыщения тканей кислородом) сопровождалось резкими колебаниями содержания кислорода в атмосфере и океане. Нестабильность сохранялась более 200 миллионов лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
81.13
-0.84 91.14
-0.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:38
Ван Гог рисовал с натуры: звезды выдали точную дату «Звездной ночи»
6:29
«Госуслуги» под прикрытием: как работает новая схема мошенников
6:15
Полярный гость у атомной станции: медведь вышел к энергоблоку в Певеке
6:00
Снайперы ВДВ сбивают дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака
5:43
Более 200 миллионов лет нестабильности: как Земля накапливала кислород

Сейчас читают

Немного готики, немного панка: почему Охлобыстина не зовут в эротическое кино
Экс-хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Рон Дюгей умер в 69 лет
«Спирт» из «Мы из будущего»: как учительница привела Андрея Терентьева к славе
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео