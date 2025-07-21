Хочется закрыть дверь: в Европе обострился миграционный кризис

В Венгрии и Польше отказываются принимать нелегалов.

Политика открытых дверей Евросоюза привела к настоящему хаосу. Грабежи, разбойные нападения и убийства, совершенные мигрантами, ежедневно пополняют список криминальных новостей. Бойкот еврочиновникам, которые закрывают на это глаза, объявили власти Венгрии. По их словам, это прямая угроза национальной безопасности.

Железный занавес для нелегалов готовится опустить и соседняя Польша. В странах Старого света то и дело вспыхивают протесты из-за провальной миграционной политики. Но почему голос простых европейцев совсем не слышат? Об этом — корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Беспорядки в испанском Торре-Пачеко перерастают в настоящую войну местных с мигрантами. Со всеми вытекающими: массовые столкновения, десятки раненных. В город вводят подразделения нацгвардии.

Все началось 9 июля: трое марокканцев избили испанского пенсионера. Уже на следующий день в городе вспыхнули массовые протесты, ультрас стали нападать на мигрантов, поджигать их дома и машины.

Британский Эссекс. Местные жители пытаются штурмом взять отель, где проживают гастарбайтеры из северной Африки, одного из них обвиняют в изнасиловании.

В Англии, Германии, Испании идут протесты с внятным посылом: наконец навести порядок в миграционной политике.

«Последние десять лет невозможно говорить о провальной миграционной политике свободно, тебя тут же заклеймят нацистом», — отметила сопредседатель партии «Альтеранитива для Германии» Алиса Вайдель.

Бесконтрольный прием беженцев, в Европе их уже почти 14 миллионов, привел к всплеску преступлений. Тяжких стало в десять раз больше, и это только за последние 20 лет.

Самые массовые антимиграционные протесты — в Польше. Они проходят сразу в восьмидесяти городах.

«У нас несколько тысяч мигрантов, которых просто перевезли через границу с Германией. Мы даже не знаем, кто они, у 70% вообще никаких документов», — рассказал депутат Сейма Польши Бартоломей Пейо.

И то ли еще будет? Несмотря на возражения Будапешта, в ЕС продавили новую миграционную реформу.

Двери хотят распахнуть еще шире. Каждый год страны ЕС должны распределять между собой по 30 тысяч беженцев. Венгрия наотрез отказывается идти на эти условия и принимать нелегалов. И де-факто объявляет Брюсселю бойкот.

В ответ суд ЕС выписывает ей штраф в 200 миллионов евро.

«Меня очень волнует ситуация с беженцами. Мигрантов нельзя пускать в страну ни при каких условиях, а главное, им нельзя предоставлять никакого легального статуса, иначе мы будем обречены, пути назад нет. Я вижу, как страдают соседи, и не хочу, чтобы моя страна закончила также», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В Варшаве вслед за Будапештом тоже заявили: теперь никаких нелегалов. Похоже, пока политика открытых дверей приводит к тому, что все больше европейцев спешат их поскорее закрыть.