Все еще впереди: конфликт между Прилучным и Муцениеце не исчерпан

Актриса впервые за долгое время встретилась с сыном. Однако, по словам адвоката актера, это никак не повлияет на судебное разбирательство.

Встреча актрисы Агаты Муцениеце с сыном спустя долгое время никак не повлияет на судебное разбирательство. Об этом в беседе Starhit рассказала адвокат актера Павла Прилучного Оксана Даниелова.

Юрист отметила, что Агата сама захотела увидеть мальчика. По ее словам, это произошло впервые за несколько недель. Когда Тимофей узнал об этом, то согласился встретиться с мамой. Отец мальчика, Павел Прилучный, по словам юриста, тоже никак не мешал данному событию.

«Но эта встреча вовсе не значит, что между сторонами будет заключено мировое соглашение», — отметила юрист.

В настоящее время 12-летний Тимофей проживает с Прилучным. Подросток переехал к отцу всего пару месяцев назад, и с тех пор не виделся с матерью. До этого Агата говорила, что Павел запрещает сыну общаться с ней. В ответ на это защитник актера утверждал, что Муцениеце сама не желает видеться с Тимофеем. Сейчас актриса борется за то, чтобы мальчик жил с ней.

Ранее 5-tv.ru писал, что Агата Муцениеце опубликовала видео первой встречи с сыном.