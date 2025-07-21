Разъедает кожу: как справиться с ожогом борщевика

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 43 0

Эксперт Терентьева: при ожогах борщевиком следует избегать солнца

Как справиться с ожогом борщевика

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Сок растения при попадании на кожу снижает чувствительность к солнечному свету.

При ожоге от борщевика важна скорость действий. О том, как уменьшить последствия встречи с опасным сорняком, в беседе с aif.ru рассказала руководитель отдела медицинской экспертизы Екатерина Терентьева.

Главный враг огорода

В составе борщевика есть фототоксичные вещества — фуранокумарины. Когда сок растения оказывается на коже, ее порог чувствительности к ультрафиолету снижается, поэтому под воздействием солнечных лучей появляются ожоги. Также вероятно развитие аллергических реакций с симптомами зуда и сыпи. Такие ожоги заживают дольше, чем обычные, и от них иногда остаются рубцы.

Симптомы ожога

Спустя несколько часов после прикасания к растению кожные покровы приобретают красный цвет, отекают, болят и зудят. На пораженных участках образовываются пузыри, наполненные прозрачной жидкостью. От заживших ожогов остаются темные пятна, сохраняющиеся в течение неопределенного количества месяцев.

Порядок действий при ожоге

  • Промыть кожу, чтобы избавиться от ядовитого сока. Желательно с обильным применением воды и мыла на пораженных участках;
  • Избегать солнца, поскольку от двух до трех дней после контакта на пораженные места не должны попадать солнечные лучи. Следует носить закрытую одежду или использовать солнцезащитный крем с высоким значением SPF;
  • Использовать обтирание антисептиком. Подойдут хлоргексидин или мирамистин, предотвращающие воспаление. При этом спиртосодержащие средства усиливают раздражение, их не нужно применять;
  • Нанести противоожоговое средство. При условии уже появившегося ожога, покраснения, волдырей необходимо нанести мазь с пантенолом или специальный гель. Если поражение сильное, то стоит обратиться к врачу;
  • Ни в коем случае нельзя вскрывать волдыри, так как это увеличит риск инфицирования. Пораженное место нужно накрыть стерильной повязкой и следить за его заживлением.

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