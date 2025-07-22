Умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 160 0

Она проработала на этой должности чуть больше года.

Умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

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В Москве умерла действующий председатель Верховного суда Российской Федерации Ирина Подносова. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Подносовой был 71 год. Она проработала на этой должности чуть больше года, сменив Вячеслава Лебедева, который занимал пост 35 лет.

Подносова окончила Ленинградский государственный университет имени Жданова в середине 1970- ых. В судебной системе начала работать в 1990 году. Сначала трудилась в должности судьи Лужского городского суда Ленинградской области, а в июне 2020 года была назначена на должность заместителя председателя ВС — председателя Судебной коллегии по экономическим спорам. Позже ее повысили до председателя Верховного суда.

Ранее 5-tv.ru писал, что учитель года Москвы Геннадий Старунов погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Еще в мае педагог участвовал в заседании Наблюдательного совета президентской платформы, где лично общался с Владимиром Путиным. портрет Старунова находится в школьном музее в галерее «Наши».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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