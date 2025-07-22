«Страхи — в голове»: как участники проекта «Время сильных» покорили Эльбрус на протезах

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Участники проекта «Время сильных» покорили Эльбрус на протезах

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Историческое восхождение совершили шесть героев спецоперации.

Им покорился Эльбрус. Историческое восхождение совершили участники проекта «Время сильных». До самого сложного и опасного этапа добрались только шесть героев специальной военной операции. Они доказали себе и всему миру, что человеческие возможности — безграничны.

Штурмовать самую высокую вершину Европы осмелится не каждый. А сделать это на протезах — сверхзадача. Но бойцы с ней справились. Вместе с ними отправился и корреспондент «Известий» Мурад Магомедов. У него — эксклюзивные кадры восхождения.

Громовое «Ура!» разносится над склонами Эльбруса. Шесть ветеранов СВО без ног, преодолевая боль, холод и гипоксию, доказали — для них нет ничего невозможного.

Впервые в истории такая группа из шести человек на протезах ног смогла достичь пика Эльбруса. Сейчас все счастливы и уже готовятся к спуску.

«С налобными фонарями, в полной экипировке мы вышли на штурм Эльбруса в полночь. По расчетам гидов-проводников, нам предстоит идти 12 часов. Надеюсь, мы это выдержим», — рассказал корреспондент.

Вот так, поднимались в гору под яркими звездами и лунным светом. Из-за нехватки кислорода было тяжело, но никто даже вида не подал.

Под утро преодолели самый опасный участок. Склон здесь настолько крутой, что если оступиться и сорваться, можно погибнуть. Все пристегиваются карабинами к специально протянутым тут страховочным веревкам, их альпинисты называют перилами.

«Очень тяжело идти по перилам. Мы вышли вперед чтобы сделать подсъемки, не представляю, как идут ветераны СВО на протезах. Это что-то невероятное», — рассказал Маомедов.

Они падали, но вставали и продолжали идти. Это не просто группа инвалидов, это настоящий штурмовой отряд. Вот, впереди всех идут три разведчика. Есть в отряде и связист. В команде всегда начеку сапер.

«На пути к вершине, я лег обессиленный, на помощь пришел наш штурмовик», — рассказал корреспондент.

Последние сотни метров дались особенно тяжело — крутой склон, ледяной ветер, кислородное голодание.

«У меня на запястье — профессиональные мультиспортивные часы, они мониторят состояние моего здоровья. Сейчас мы выведем на экран основные показатели. обратите внимание на пульс, как упала сатурация. Я еле иду, ветеранам на протезах вдвойне тяжелее», — рассказал Магомедов.

Их протезы трещали на морозе. У Руслана Авзалова во время акклиматизационных выходов что-то стало щелкать в стопе. Протезист команды сразу же достал ремкомплект и на склоне все починил.

«Было принято решение поставить подменную стопу, чтобы не останавливаться», - заявил Виталий Дегтярев, ведущий протезист нижних конечностей компании «Бионика 2.0».

Врач команды на всем пути мониторил состояние бойцов. В какой-то момент и Сергею Узельману стало плохо, его накрыла горная болезнь.

«Сейчас примем таблеточку аспирина, я рядом буду идти, каждые десять минут говоришь мне о своем состоянии», — заявил Александр Фокин, заместитель главного врача по физической и реабилитационной медицине «СпортМедКлиники» в Сириусе.

Задолго до восхождения началась комплексная подготовка ветеранов СВО. Врачи разработали для бойцов уникальную индивидуальную медицинскую программу. Гипоксические тренировки, изнурительные треккинги, силовые нагрузки — каждый этап приближал их к цели. Основные организаторы проекта «Время сильных» покорили Эльбрус вместе с ветеранами.

«Мы сделали самый сильный и крутой проект, который показал, что сейчас время сильных ребят. Россия — самая сильная страна. И наши ребята доказывают это по всем фронтам, покоряют новые и новые вершины, и эта не последняя», — заявил Владислав Баранов, председатель Совета директоров ГК «ММЦ».

Они получили новые протезы. Для ветеранов разработали индивидуальные гильзы из термопластика и карбона. Применялись самые современные технологии. Протезы сделали максимально комфортными чтобы избежать натирания и боли.

«Мы доказываем на деле, что реабилитация, медицина и технологии в России позволяют решать задачи, которые кажутся невероятными», — рассказал Никита Петров, соучредитель центра протезирования «Бионика 2.0».

Для ветеранов СВО это больше, чем восхождение. Это миссия с особой целью. Они на протезах шли на Эльбрус, чтобы показать остальным — даже после таких травм — жизнь не заканчивается.

«Мы забрались, сможете и вы, все страхи, ограничения и лимиты, все в голове», — заявил ветеран СВО, участник проекта «Время сильных» Денис Шейн-Митрофанов.

На высоте 5642 метра ветераны развернули флаг, гласящий, что сегодня у нас в стране время сильных. Этот момент стал символом несгибаемого духа и триумфа российской медицины. Бойцы еще раз доказали, что даже после тяжелейших потерь можно подняться к самым высоким вершинам.

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