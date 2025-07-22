Юрий Иваненко назначен исполняющим обязанности председателя Верховного суда

Исполнение обязанностей председателя Верховного суда РФ возложено на Юрия Иваненко, сообщили в суде.

«Постановлением президиума Верховного суда Российской Федерации от 22 июля 2025 года исполнение обязанностей председателя Верховного суда возложено на Иваненко Юрия Григорьевича, заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации — председателя судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда», — сообщили в суде.

Иваненко является судьей ВС РФ с апреля 2015-го, осенью 2020-го он стал председателем коллегии по экономическим спорам Верховного Суда.

В Москве сегодня умерла председатель Верховного суда Российской Федерации Ирина Подносова. Об этом сообщал источник 5-tv.ru.

Подносовой был 71 год. Она проработала на этой должности чуть больше года, сменив Вячеслава Лебедева, который занимал пост 35 лет.

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