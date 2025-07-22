Юрий Иваненко назначен исполняющим обязанности председателя Верховного суда

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 54 0

Ранее стало известно, что на 72-м году жизни умерла председатель Верховного суда Ирина Подносова, которая занимала эту должность с апреля 2024 года.

Юрия Иваненко назначили исполняющим обязанности председателя Верховного суда

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Исполнение обязанностей председателя Верховного суда РФ возложено на Юрия Иваненко, сообщили в суде. 

«Постановлением президиума Верховного суда Российской Федерации от 22 июля 2025 года исполнение обязанностей председателя Верховного суда возложено на Иваненко Юрия Григорьевича, заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации — председателя судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда», — сообщили в суде.

Иваненко является судьей ВС РФ с апреля 2015-го, осенью 2020-го он стал председателем коллегии по экономическим спорам Верховного Суда.

В Москве сегодня умерла председатель Верховного суда Российской Федерации Ирина Подносова. Об этом сообщал источник 5-tv.ru.

Подносовой был 71 год. Она проработала на этой должности чуть больше года, сменив Вячеслава Лебедева, который занимал пост 35 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.09
-0.24 91.78
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:52
Россия вошла в пятерку крупнейших производителей пива в мире
20:34
Чашечку за здоровье: чем кофе полезен для организма
20:16
«Просыпаюсь от паники»: дочь Даны Борисовой рассказала о ментальном здоровье
19:55
Собянин рассказал о развитии инфраструктуры для активного отдыха рядом с домом
19:39
Повременить с переменами: кому стоит отложить пластику до осени
19:29
Патуршев: необходимо совершенствовать медико-санитарное обеспечение морской деятельности

Сейчас читают

Расторгуев вместе с тысячами поклонников спел хит «Выйду в поле с конем»
Холодильник взбеленился: почему бытовая техника может устроить пожар
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Страховка не поможет: что делать при падении дерева на машину

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс
🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025