Песков: рассчитываем провести переговоры с Украиной на этой неделе

На встрече планируется обсудить проекты меморандумов обеих сторон.

Кремль рассчитывает, что переговоры с Украиной пройдут на этой неделе. Об этом заявил пресс-секретать президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что на встрече планируется обсуждение проектов меморандумов — и российского, и украинского. Они были представлены на предыдущей встрече сторон.

Песков добавил, что Россия по-прежнему будет обеспечивать на переговорах те интересы, которые отстаивала с самого начала.

При этом прогнозирование любых сроков касаемо российско-украинского конфликта на данном этапе будет ошибочным, заключил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что следующий раунд переговоров между делегациями Украины и России запланирован на среду, 23 июля, и пройдет на территории Турции.

Как писал 5-tv.ru, Рустем Умеров вновь возглавит украинскую делегацию. Прежний состав делегации также возглавлял Умеров, тогда он являлся министром обороны Украины. Он ушел в отставку 16 июля, а 18-го был назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

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