Песков: рассчитываем провести переговоры с Украиной на этой неделе

|
Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 46 0

В Кремле надеются, что переговоры с украинской стороной пройдут в ближайшие дни

Песков: рассчитываем провести переговоры с Украиной на этой неделе

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На встрече планируется обсудить проекты меморандумов обеих сторон.

Кремль рассчитывает, что переговоры с Украиной пройдут на этой неделе. Об этом заявил пресс-секретать президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что на встрече планируется обсуждение проектов меморандумов — и российского, и украинского. Они были представлены на предыдущей встрече сторон.

Песков добавил, что Россия по-прежнему будет обеспечивать на переговорах те интересы, которые отстаивала с самого начала. 

При этом прогнозирование любых сроков касаемо российско-украинского конфликта на данном этапе будет ошибочным, заключил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что следующий раунд переговоров между делегациями Украины и России запланирован на среду, 23 июля, и пройдет на территории Турции.

Как писал 5-tv.ru, Рустем Умеров вновь возглавит украинскую делегацию. Прежний состав делегации также возглавлял Умеров, тогда он являлся министром обороны Украины. Он ушел в отставку 16 июля, а 18-го был назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.09
-0.24 91.78
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:52
Россия вошла в пятерку крупнейших производителей пива в мире
20:34
Чашечку за здоровье: чем кофе полезен для организма
20:16
«Просыпаюсь от паники»: дочь Даны Борисовой рассказала о ментальном здоровье
19:55
Собянин рассказал о развитии инфраструктуры для активного отдыха рядом с домом
19:39
Повременить с переменами: кому стоит отложить пластику до осени
19:29
Патуршев: необходимо совершенствовать медико-санитарное обеспечение морской деятельности

Сейчас читают

Расторгуев вместе с тысячами поклонников спел хит «Выйду в поле с конем»
Холодильник взбеленился: почему бытовая техника может устроить пожар
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Страховка не поможет: что делать при падении дерева на машину

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс
🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025