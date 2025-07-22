Чашечку за здоровье: чем кофе полезен для организма

Любимый многими напиток даже помогает справляться с депрессией.

Ароматный напиток, с которого начинается утро миллионов, давно перестал быть угрозой для сердца.

Врач Алексей Созыкин, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения НКЦ № 2, в беседе с aif.ru заявил, что вред кофе для сердца — не более чем устаревший миф. Более того, по его словам, правильно сваренный зерновой кофе — настоящий источник антиоксидантов, а значит, мощное средство в борьбе с атеросклерозом.

Созыкин подчеркнул, что кофе оказывает благотворное влияние и на другие органы. Мозг, например, благодаря кофеину и полифенолам, лучше защищен от старения и нейродегенеративных заболеваний, таких как Альцгеймер и Паркинсон. Кроме того, умеренное употребление (три-пять чашек в день) способствует улучшению памяти, внимания и скорости реакции.

Кроме того, регулярное потребление кофе снижает риск цирроза, особенно у тех, кто употребляет алкоголь. Пищеварительная система тоже выигрывает: напиток стимулирует перистальтику и поддерживает полезную микрофлору кишечника. А еще кофе ускоряет обмен веществ, способствует сжиганию жиров и даже помогает справляться с депрессией, повышая уровень «гормонов радости».

Однако врач напоминает: кофе не должен превращаться в десерт. Добавление сахара, сливок и сладостей нивелирует его пользу. Главное — соблюдать умеренность и выбирать натуральный зерновой напиток, тогда чашка кофе действительно станет союзником вашего здоровья.

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