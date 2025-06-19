Превышение в десятки раз: почему нельзя часто есть рыбу

В Петербурге после употребления суши и роллов в одном из ресторанов в больнице с отравлениями оказались более 20 человек. Проверка выявила нарушения санитарных норм, а в рыбной продукции обнаружили сальмонеллу и бактерии листерии.

Может ли монодиета навредить нашему организму? Чем опасны рыбные паразиты? И как выбрать качественную и безопасную продукцию?

На эти вопросы ответила программа Пятого канала «Страна советов».

Почему нельзя передать рыбу

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Паразитов нашла москвичка и в замороженных стейках из нерки, полуфабрикат она приобрела в известном магазине здорового питания. Экспертиза показала, что в нем находились анизакиды, способные вызвать опасное заболевание.

В большинстве случаев рыба является полезным продуктом, но наравне с необходимыми для здоровья веществами в ней могут содержаться соли опасных металлов. Диетолог Дмитрий Семирядов решил на себе проверить, как сказывается на организме регулярное употребление рыбы.

«Эксперимент получился сам собой, потому что я просто начал употреблять рыбу каждый день. И до этого я сдавал анализ на тяжелый металл, просто для профилактики. После двух месяцев употреблении рыбы пошел сдал анализы еще раз. Соответственно, там было увеличение, насколько я помню, ртути в два или в три раза, мышьяк вырос в 11 раз», — делится он.

Соли тяжелых металлов могут накапливаться в организме и вызывать неврологические нарушения, болезни почек и даже онкологические заболевания. Чем крупнее рыба, тем больше в ней содержится опасных веществ.

«Стоит избегать тех видов рыбы, в которых больше тяжелых металлов, например, акул. Хек находится в среднем диапазоне, но детям лучше не давать его. Еще много металла может быть в камбале и тунце. Я как-то подсчитывал, и оказалось, что в одной баночке консервированного тунца около недельной нормы ртути для девушки массой 50-60 кг», — отмечает эксперт.

Самыми безопасными считаются минтай и сельдь.

Водятся ли в рыбе паразиты

А какая еще опасность подстерегает людей при употреблении в пищу морских и речных обитателей?

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«Паразиты, которые передаются через рыбу, заражают человека, употребляющего плохо обработанную рыбу. Это метацеркария описторхисов, плероцеркоиды, лентеца, и морские рыбы — это анизакиды», — рассказывает паразитолог, доктор биологических наук Валентина Бачинская.

Анизакиды — личинки круглых червей одноименного семейства. Широко распространены у многих видов рыб. Вызывают анизакидоз — паразитарное заболевание от случайного попадания внутрь организма. Люди заражаются этим видом гельминта при употреблении в пищу блюд из сырых морепродуктов или плохо термически обработанной морской и проходящей рыбы.

Паразитами заражены почти все виды рыб. Потенциальными носителями личинок анизакид являются представители более 20 семейств промысловых морских: скумбрия, тунец, сардина, кета, горбуша, сельдь, треска, салака, ставрида, пикша, морской окунь, камбала.

«Любой паразит в организме выделяет продукты жизнедеятельности, они являются токсичными для человека и вызывают воспалительные процессы или гастриты», — утверждает специалист.

Меры профилактики:

варить рыбу минимум 15 минут с момента закипания;

жарить, обязательно в масле до 20 минут.

солить — мелкую — 14 дней, крупную — не менее 40 суток.

Также можно промораживать — при -28 градусах в течение 48 часов.

Как отличить хорошую рыбу от некачественной

Самостоятельно определить, есть ли в рыбе паразиты, почти невозможно. Чтобы блюдо не стало неприятным сюрпризом, приобретать морепродукты лучше у крупных производителей.

«У нас есть столы с подсветкой. Филе попадает на стол, и обработчик убивает паразитов», — разъясняет главный специалист по качеству рыбного производства Дарья Брилева.

После обработки такая продукция подвергается промораживанию, что полностью избавляет ее от паразитов. А вот неправильная транспортировка и хранение могут привести к сильным отравлениям, поэтому очень важно знать, как отличить свежую рыбу от непригодной в пищу. В обычном супермаркете для проверки было куплено три вида тушки: карася, судака и карпа.

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«Когда вы подходите к рыбке, она должна пахнуть либо морем, либо речушкой или озером. Я понюхал все три, они уже не пахнут ни морем, ни озером. У них свой, неизвестный мне, запах», — комментирует профессор, доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

Тест на запах рыба не прошла. Следующий этап проверки — визуальный.

Второе, на что нужно обратить внимание, это на чешую, которая должна быть блестящей. Если есть слизь, но она прозрачная — хорошо, а если начинает желтеть — плохо. Чешуя должна быть прочной, у карася из эксперимента она именно такая. А карп уже начинал даже слегка желтеть и был абсолютно сухой, чешуя просто отваливалась.

А вот у судака дела оказались совсем плохи, чешуя с него просто осыпалась. Хорошая свежая рыба должна плохо чиститься. Чтобы не ошибиться с выбором, придется ей и в глаза посмотреть, они должны быть выпуклые и прозрачные. Следующий этап проверки — жабры. У идеальной рыбы жабры либо ярко-розовые, либо красные.

Мясо рыбы должно пружинить при нажатии и возвращаться в исходную форму. Соблюдая все эти правила, можно быть уверенным, что на стол попадает свежий и качественный продукт.

Чистка рыбы не займет много времени — лайфхак

Чистка рыбы — навык, который легко освоить, но вот полюбить сложно.

«Самое неприятное в рыбе это, конечно, чистка. Сейчас мы с профессиональным лайфхакером попробуем пару способов, которые сделают этот процесс проще», — говорит ведущий Роман Перелыгин.

Для эксперимента понадобится рыба, емкость и нож.

«Берем кипяточек, который у нас уже заранее был заготовлен. Ошпариваем рыбу с двух сторон, буквально по две секунды с каждой, чтобы карась не успел свариться. А далее ножом очищаем рыбу от чешуи, которая должна сходить максимально легко и просто», — начинает эксперт.

Немного кипятка, 30 секунд времени — и готово. А вот для второго лайфхака понадобится обычная терка с мелкими зубчиками.

Все довольно просто — рыбу надо «тереть» на мелкой стороне терки, и в результате проверки чешуя действительно начинает сходить.

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На второй способ ушло чуть больше времени, но он тоже оказался рабочим.

Также можно попросить продавца в магазине очистить выбранный экземпляр.

Рыба — ценный продукт, но требует внимательного выбора и правильного приготовления. Соблюдая эти простые правила, можно минимизировать риски и получить максимум пользы для здоровья.