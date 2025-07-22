В Москве задержаны главный редактор канала Baza Глеб Трифонов и его коллега

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 52 0

Их доставили к следователю для допроса.

СК: В Москве задержаны редактор Telegram-канала BAZA и его коллега

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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В Москве были задержаны главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов и его коллега в связи с подозрениями в даче взятки. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Подозреваемых доставили в следственные органы для допроса. Как сообщает пресс-служба ведомства, работа с лицами, которые могут располагать нужной сотрудникам правоохранительных органов информацией, продолжается.

Ранее днем прошли обыски в квартире Трифонова, а также в офисе BAZA. В их результате были обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации, имеющие значение для расследования.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что полиция провела обыски у родственников блогера SUBO. Его подозревают в отмывании денег.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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