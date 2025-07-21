Китай выразил протест в связи с принятием 18-го пакета санкций против РФ

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 83 0

Власти Поднебесной заявили, что подобные ограничения не имеют под сбой никаких оснований.

Китай выразил протест против 18-го пакета антироссийских санкций

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Китае выразили протест против 18-го пакета антироссийских санкций со стороны Европейского союза (ЕС). Сообщение с таким заявлением было опубликовано на сайте Министерства коммерции КНР.

«Китай выражает решительный протест и сильное недовольство. Китай всегда выступал против односторонних санкций, не имеющих под собой никакой основы в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН», — написано на портале ведомства.

Кроме того, Китай призвал страны Старого света прекратить неправомерно включать в санкционные списки компании из Поднебесной. Власти КНР пообещали принять все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий.

В ведомстве отметили, что действия союза влияют на торгово-экономические отношения и финансовое сотрудничество между Китаем и ЕС негативно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Минсельхоз США уволил 70 сотрудников из Китая, России, Ирана и КНДР. Американские чиновники отметили, что данное решение было продиктовано мерами обеспечения национальной безопасности.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.33
0.02 91.51
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:40
Дуров критически высказался о политики Франции в отношении IT-компаний
4:17
Трамп: США готовы нанести повторные удары по ядерным объектам Ирана
3:55
Без рисков для печени: названо оптимальное для здоровья количество алкоголя
3:33
Затишье перед бурей? Чего ждать метеозависимым 22 июля — прогноз
3:10
Более 400 ударов нанесено по военной инфраструктуре Украины за сутки
2:48
Спорно: в США подвели итоги шести месяцев президентства Трампа

Сейчас читают

Евросоюз побоялся запрещать нефтепродукты из российской нефти сразу
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Страховка не поможет: что делать при падении дерева на машину
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс
🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025