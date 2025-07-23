Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокатился за рулем «КамАЗ»

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После церемонии освящения закладного камня будущего собора в Набережных Челнах он ознакомился с работой автозавода.

Фото, видео: © РИА Новости/Олег Варов; 5-tv.ru

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокатился за рулем «КамАЗ». В Набережные Челны он приехал, чтобы освятить закладной камень в основании Воскресенского кафедрального собора. А вот после этой церемонии посетил легендарный автогигант.

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