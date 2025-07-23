В Незалежной проходят массовые митинги из-за принятия закона, направленного против антикоррупционного бюро.

Глава киевского режима Владимир Зеленский впервые после массовых акций недовольства выступил с заявлением по поводу ситуации вокруг принятого антикоррупционного закона в своем Telegram-канале. Вместо того чтобы обратить внимание на справедливые требования граждан, он предпочел обвинить Россию во «влиянии» на внутреннюю политику страны.

По словам Зеленского, антикоррупционная система должна быть «очищена» от всех якобы внешних воздействий, включая российские.

На деле же реформы, инициированные Киевом, вызвали бурю возмущения внутри самой Украины. Сотни митингующих вышли на улицы Киева, Львова, Одессы и Днепра, считая закон попыткой властей ослабить существующую систему контроля и скрыть собственные коррупционные интересы.

Многие протестующие требуют большей прозрачности и недопущения политических компромиссов в борьбе с коррупцией, считая происходящее угрозой для европейского курса страны. Официальные лица, в свою очередь, заверяют, что реформа антикоррупционной системы будет продолжена в соответствии с международными стандартами и при поддержке западных партнеров.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Захарова высмеяла обыски в антикоррупционных органах Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.