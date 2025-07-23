Госдума одобрила в первом чтении проект о выплатах матерям-героиням

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 46 0

Инициатива вносит изменения сразу в два закона — о страховых пенсиях и о дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан за особые заслуги перед страной.

Госдума одобрила в первом чтении проект о выплатах матерям-героиням

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

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Государственная Дума РФ в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий расширение мер социальной поддержки для женщин, имеющих звание «Мать-героиня». Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Инициатива вносит изменения сразу в два закона — о страховых пенсиях и о дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан за особые заслуги перед страной.

Согласно инициативе, женщинам будет предоставлен выбор между социальными льготами или ежемесячной выплатой в размере 72 403,79 рубля с последующей ежегодной индексацией. Эти меры приравниваются к тем, что уже действуют для Героев России и Героев Труда.

Второй законопроект предлагает устранить нынешние ограничения, по которым в страховой стаж включаются только шесть лет ухода за детьми до 1,5 лет. Теперь предполагается учитывать больший период, что особенно важно для матерей с большим количеством детей.

Принятые меры направлены на усиление поддержки многодетных семей и улучшение социальной справедливости в расчете пенсий.

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