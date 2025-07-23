Собянин: московские предприниматели отправляют гумпомощь в зону СВО

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 50 0

Помогают в том числе производители из технопарков «Строгино», «Мосгормаш» и «Мосмедпарк».

Собянин: московские предприниматели отправляют гумпомощь в зону СВО

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Шесть резидентов московских технопарков направили в зону специальной военной операции (СВО) свыше 60 тонн гуманитарной медицинской помощи. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Так, фармкомпания из технопарка “Мосгормаш” разработала и запустила производство препаратов, которые сгущают кровь и снижают кровотечение. Они очень востребованы на передовой, когда надо быстро оказать первую помощь. Резидент “Мосмедпарка” производит вакуумные аппараты для лечения ран с использованием отрицательного давления. Они улучшают кровообращение в тканях, способствуют заживлению, защищают от инфекций», — написал Мэр Москвы.

Еще одна компания «Мосмедпарка» разрабатывает гемостатические бинты, порошок и гель на основе хитозана — биополимера, получаемого из панцирей ракообразных. Средства способны быстро остановить любое внешнее кровотечение.

Помощь бойцам СВО оказывают также три производителя из технопарка «Строгино». Один из них, 3D-фабрика, выпускает индивидуальные ампульницы для безопасной фасовки и перевозки медикаментов. Вторая компания делает антисептические эластичные бинты, пояса, наколенники и налокотники для профилактики артритов и защиты от переохлаждения. Третий резидент производит перевязочные средства: пластыри, хирургические повязки и другие изделия.

По инициативе предпринимателей продукция отправляется в зону специальной военной операции безвозмездно.

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