Олимпийский комитет США запретил трансгендерам* участие в женских соревнованиях

Олимпийский и паралимпийский комитет США принял решение о запрете участия трансгендеров* в женских спортивных соревнованиях. Об этом сообщает ESPN.

«Как организация, учрежденная на федеральном уровне, мы обязаны соответствовать федеральным требованиям. Наша пересмотренная политика подчеркивает важность обеспечения справедливой и безопасной конкурентной среды для женщин. Все национальные спортивные федерации обязаны обновить свою действующую политику в соответствии с этим», — заявили генеральный директор Олимпийского комитета США Сара Хиршланд и президент организации Джин Сайкс.

Как уточняется, организация направила официальные уведомления в национальные спортивные федерации, включая те, что курируют плавание, легкую атлетику и другие дисциплины. В письмах отмечается, что федерации обязаны строго соблюдать президентский указ, ранее подписанный президентом США Дональдом Трампом, запрещающий трансгендерам участие в женских соревнованиях.

Таким образом, комитет подтвердил намерение привести внутренние правила в соответствие с федеральной политикой. Это решение коснется как олимпийских, так и паралимпийских видов спорта.

*— движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России

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