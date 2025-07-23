«Все до копейки»: Павел Воля откровенно рассказал о тратах на семью

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Дарья Неяскина
Дарья Неяскина 52 0

Юморист Павел Воля рассказал, что тратит все свои доходы на семью

Павел Воля рассказал на что тратит все свои деньги

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

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Комик придерживается патриархальных взглядов.

Комик Павел Воля все свои доходы направляет на благополучие жены и детей. Об этом он рассказал в новом выпуске шоу рэпера Басты «Вопрос Ребром». В разговоре с ним юморист также поделился мыслями о воспитании детей и браке.

«Когда ты женат, личного пространства в финансовом плане не существует. Все, что у тебя есть — это общая собственность. Единственное, что остается — твоя работа, на которой ты зарабатываешь… общую зарплату», — заявил Воля.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева познакомились на съемках шоу «Comedy Club» в 2012 году. После этого их общение плавно переросло в отношения, которые они активно скрывали от общественности. В том же году пара связала себя узами брака в кругу самых близких. А через год у них родился первенец Роберт.

Ранее, 5-tv.ru опубликовал трогательное поздравление Павла Воли, адресованное своей жене в честь юбилея, назвав Утяшеву самой лучшей внучкой, дочкой, женой и мамой. А также поделился архивом их совместных достижений и трепетными моментам за годы в браке.

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