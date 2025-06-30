Павел Воля трогательно поздравил Утяшеву с юбилеем: «Спасибо тебе за каждый миг»
Павел Воля поздравил Ляйсан Утяшеву с юбилеем: Спасибо тебе за каждый миг
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Знаменитой спортсменке и телеведущей исполнилось 40 лет.
Юморист и телеведущий Павел Воля поздравил жену Ляйсан Утяшеву с днем рождения. Титулованной спортсменке, заслуженному мастеру спорта по художественной гимнастике, также построившей успешную карьеру в шоу-бизнесе и на телевидении, 28 июня исполнилось 40 лет. В связи с этим событием супруг опубликовал в своем Telegram-канале трогательные слова. Свою избранницу он неизменно называет «самой лучшей девочкой на свете».
«Ты прекрасная внучка, дочь, жена, мать. Прославленная мировая спортсменка, чемпионка, телеведущая с многолетним опытом, продюсер, танцовщица, вдохновительница, муза, пример и еще много настоящего и большого. И при этом ты такая добрая, мягкая и радостная», — написал Воля.
Комик воспел обезоруживающую улыбку Утяшевой и ее смех, который назвал «лучшей музыкой». По его словам, все ее фантазии «превращаются в фантастические шоу, которыми наслаждаются миллионы людей». Но при этом никто из этих людей не знает, какая она на самом деле «наивная, нежная, добрая и переживающая за все хорошее». Женщина, которая не жалеет объятий для близких, любящая свою семью и друзей, выбирающая хороших и честных товарищей.
«Твоя голова на моем плече, твоя рука в моей, тень от наших силуэтов, слившихся в один. Ветер в твоих волосах, солнечный луч на твоих веснушках, капли от волны на твоих тонких руках. Все это — самое любимое, лучшее, дорогое. Спасибо тебе за каждый миг», — добавил юморист.
В заключении Воля предался воспоминаниям о памятных моментах с женой — совместных достижениях, путешествиях и самых приятных «валяниях в кровати». И пожелал продолжать их общий танец, крепко обнявшись, будто никого кроме них нет на свете. Воля и Утяшева поженились 25 ноября 2012 года. Через год у пары родился сын Роберт, а в 2015-м дочь София.
Ранее, писал 5-tv.ru, спортсменка рассказала, каково ей работать с мужем в одних проектах.
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