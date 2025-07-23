Минцифры выявило 56 владельцев более миллиона сим-карт

В России установлены 56 физических лиц, на которых зарегистрировано в общей сложности 1,2 миллиона сим-карт. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев в ходе совещания, проведенного президентом Владимиром Путиным.

«Я хотел бы обратить внимание, собственно, эта работа привела к тому, что мы выявили 56 человек, на которых оформлено 1,2 миллиона активных симок. Нам кажется, что правоохранителям нужно обратить на это внимание, потому что, скорее всего, они используются в какой-то деятельности», — сказал Шадаев.

В связи с этим в стране действуют ограничения: операторы больше не имеют права оформлять сим-карты на граждан, если на их имя зарегистрировано более 20 действующих номеров. Такие меры направлены на усиление контроля и предотвращение нарушений.

Для заключения договора на мобильную связь иностранным гражданам теперь необходимо получить СНИЛС, создать учетную запись на портале Госуслуги, пройти биометрическую идентификацию в Единой биометрической системе и подтвердить свою личность.

Перед оформлением услуг связи оператор обязан проверить, сколько номеров уже зарегистрировано на абонента и насколько достоверны предоставленные им данные.

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