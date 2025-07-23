В Стамбуле начались переговоры России и Украины

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Срочная новость 95 0

Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что прорыва от них ждать не стоит.

В Стамбуле начались переговоры России и Украины

Фото: Reuters/Murad Sezer

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В Стамбуле начались переговоры России и Украины. Первое слово предоставлено главе МИД Турции Хакану Фидану.

«Наша цель — как можно скорее закончить эту кровопролитную и дорогостоящую войну», — сказал он.

Фидан добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является ключевым игроком в регионе, охваченном войной. В связи с этим он активно участвует в урегулировании конфликта.

Итоговая цель переговоров — прекращение огня, которое «проложит дорогу к миру», добавил глава МИД. Он объяснил, что Турция взяла на себя роль посредника, чтобы обеспечить для обеих сторон максимально комфортные и безопасные условия.

Турецкие власти ожидают, что в ходе переговоров будет поднят вопрос меморандумов, которыми ранее обменялись стороны. Кроме того, делегации РФ и Украины продолжают поддерживать контакты на техническом уровне.

«Мы также считаем важным событием то, что во время второго раунда переговоров стороны обменялись меморандумами, отражающими их перспективы в отношении прекращения огня и мира», — отметил Фидан.

Главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели двустороннюю встречу в формате тет-а-тет во дворце Чираган.

Состав российской делегации остался прежним. В нее входят помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что делегации России и Украины прибыли во дворец Чираган для переговоров. Встреча пройдет в закрытом формате.

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