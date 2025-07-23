Мединский: второй беспрецедентно большой обмен пленными между РФ и Украиной завершен

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова Срочная новость 121 0

Завершился третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле

Мединский: второй беспрецедентно большой обмен пленными между РФ и Украиной завершен

Фото: Reuters/Dilara Senkaya

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Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента России по итогам очередного раунда переговоров.

Завершился третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Все гуманитарные договоренности второго раунда выполнены. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Мединский также сообщил, что второй беспрецедентно большой обмен пленными между сторонами успешно завершен. Россия также предложила сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн.

Кроме того, российская сторона выдвинула предложение о прекращении огня длительностью 24 и 48 часов.

В настоящий момент Россия пообещала без сроков передать Украине три тысячи тел погибших солдат. Подготовка оборудования занимает время. Украинская сторона получит тела, когда будет готова.

Один пункт договоренностей все же не был выполнен до конца. Не все жители Курской области, «эвакуированные» Вооруженными силами Украины (ВСУ) на территорию страны, были возвращены домой. Речь идет о 30 гражданских, уточнил помощник президента РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Стамбуле начались переговоры России и Украины.

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