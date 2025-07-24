Люди недовольны ограничением прав антикоррупционных ведомств.

А вот происходящее сейчас на самой Украине все больше напоминает Майдан. Погрязший в коррупции Зеленский захотел избавиться от единственных в стране структур, которые хоть как-то могли помешать ему разворовывать бюджет. Но в итоге в стране вспыхнули громкие народные протесты. В ответ глава киевского режима показушно утсроил совещание с силовиками. И даже пригласил туда представителей антикоррупционных ведомств. Что из этого вышло — рассказал корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Чего-то не додумали ребята с Банковой, чего-то не додумали. Понятно, что когда разворовываешь миллионы, то тылы надо прикрывать. Вопрос в методах. В Киеве не нашли лучшего, чем прикрыть антикоррупционные структуры — и получили ответочку.

Это Киев, второй день протестов, толпа у театра имени Ивана Франко. А вот, скажем, Днепр — ну, который Днепропетровск. Тоже второй день.

А вот вообще Львов — это западная Украина, она далеко. Им-то, казалось бы, зачем это. А вот есть.

Закон об ограничении полномочий антикоррупционных ведомств вызвал не только протесты на улицах украинских городов, но и некое, скажем так, недоумение в среде тех, на кого Киев делает основную ставку.

«Разделяю мнение Еврокомиссии, которая заявила о своей крайней озабоченности этим решением. Для украинцев еще не слишком поздно повернуть время вспять. Если вы являетесь кандидатом на вступление в ЕС, это предъявляет к вам определенные требования с точки зрения борьбы с коррупцией, сохранения верховенства закона, уважения меньшинств, политической оппозиции, независимости судебной власти. К этим вопросам будут очень требовательно относиться», — заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенджамен Хаддад.

По словам пресс-секретаря Еврокомиссии Гийома Мерсье, глава комиссии Урсула фон дер Ляйен уже обсудила вопрос с Зеленским и, по-простому говоря, потребовала объяснений.

«Уважение к верховенству права и борьба с коррупцией — ключевые элементы Европейского Союза. Как страна-кандидат, Украина должна полностью придерживаться этих стандартов. Здесь не может быть компромисса», — заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Гийома Мерсье.

Да и внутри Украины налицо какое-то несварение. Пахнет растерянностью.

«НАБУ, САП, другие правоохранительные органы как осуществляли свою деятельность, так и будут. Генеральному прокурору только предоставили больше полномочий. А относительно следующего генерального прокурора, извините, но у меня нет знаний, кто это будет и как он будет себя вести, я тоже не знаю. Я могу перед вами ответить только за себя», — заявил Руслан Кравченко, генеральный прокурор Украины.

Зеленский, учуяв запах жареного, созвал совещание с главами СБУ, МВД, генпрокуратуры и этих самых НАБУ и САП, полномочия которых урезаны новым законом. Договорились работать в команде ради интересов Украины. Но интересы эти все, кажется, понимают по-разному. Вот заявление гонимых. Уже после встречи.

На фото среди этих гренадеров низкорослый киевский начальник выглядит довольно занятно. И опять кстати без галстука — но уж вот это точно его полное право. А вот дурацкие решения могут и оспорить. Как «свои», так и западные партнеры. По сообщению Financial Times, не принимать закон просил Зеленского аж француз Макрон. Не послушал дядя Володя доброго совета. Теперь, говорят, Рада на той неделе выйдет с каникул всt пересматривать. Но как бы поздно не было: цветные революции - дело быстрое, если Pападу что-то не нравится. А «вот это все» ему не по нраву явно.