Страшный отдых: на пляжах Туниса появились ядовитые медузы

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На пляжах Туниса появились ядовитые медузы

Фото, видео: www.globallookpress.com/Li Ang; 5-tv.ru

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В случае контакта с ними у людей появляется сильный ожог.

Не самые приятные гости посетили пляжи Туниса, где сейчас отдыхают тысячи российских туристов. Там море кишит красивыми синими медузами, которые очень ядовиты.

В случае контакта появляется сильный ожог и резкая боль. Начинает кружиться голова и тошнить, потом озноб, высокая температура, кашель и одышка. Медузы выгнали людей из воды на многих пляжах.

К страховым случаям это, конечно, не относится, так что деньги никто не вернет. Но отдых на море теперь будет без моря. И этот наплыв медуз продлится еще как минимум пару недель.

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