Самая масштабная акция: антикоррупционные митинги на Украине захлестнули 22 города

Эфирная новость 37 0

Антикоррупционные протесты прошли в 22-х городах Украины

Фото, видео: Reuters/Thomas Peter; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Только в Киеве на улицы вышли девять тысяч человек.

Уже второй день подряд на Украине не стихают массовые митинги против подавления антикоррупционных ведомств.

Этой ночью протесты прошли сразу в 22-х крупных городах. Самая масштабная акция — в Киеве. На улицах столицы собрались свыше девяти тысяч человек.

Интересно, что протестующие странным образом сочетали и призывы к борьбе с коррупцией, и неизменные со времен Евромайдана русофобские лозунги. Хотя инициатором закона, против которого они выступают, была вовсе не Москва, а один конкретный человек — Владимир Зеленский. Который ограничил полномочия антикоррупционного НАБУ даже несмотря на то, что его европейские покровители говорили не делать этого. И теперь стали требовать от главы киевского режима объяснений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+21° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
78.45
0.36 91.79
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:59
Песков: возможная встреча Путина и Трампа в Китае не обсуждалась
12:45
ВС РФ ночью нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
12:44
В результате конфликта с Камбоджей в Таиланде погибли 11 человек
12:40
«Высочайший класс»: Путин поздравил с золотом синхронистов Мальцева и Гурбанбердиеву
12:31
Не надо стесняться! Застройщиков призвали делать толстые стены
12:23
Песков: важно создавать буферные зоны на границе с Украиной

Сейчас читают

В РФ признали экстремистским «Международное движение сатанизма»*
«Вообще по барабану»: Дава про ревность в браке с Мари Краймбрери
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс