Зеленского призвали покинуть президентский пост

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 76 0

Действия главы киевского режима— ошибка, совершенная на фоне внешнеполитических изменений.

Колумнист британской telegraph призвал Зеленского уйти в отставку

Фото: ANGELO CARCONI/EPA/ТАСС

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Британское издание The Telegraph опубликовало колонку, в которой обозреватель Оуэн Мэттьюс призвал президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку. Поводом для такой позиции стали меры, принятые украинскими властями против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

«Он (Зеленский. — Прим. ред.) должен сложить полномочия ради Украины», — сказано в публикации.

В статье подчеркивается, что действия Зеленского по ограничению независимости антикоррупционных институтов являются «огромной и необоснованной ошибкой».

Кроме того, автор указывает на то, что за последний год Зеленский активно использует полномочия, предоставленные в рамках военного положения. Это, по словам Мэттьюса, позволяет ему преследовать оппозицию, арестовывать критиков и устранять политических соперников.

«За последний год Зеленский использовал чрезвычайные полномочия в рамках закона о военном положении, чтобы изгонять, сажать в тюрьму и вести расследования против многих ведущих политических оппонентов и критиков», — отмечается в материале.

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