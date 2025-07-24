На атомном подводном ракетоносце «Князь Пожарский» подняли военно-морской флаг

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 64 0

Это уже пятое судно проекта «Борей-А».

Фото, видео: 5-tv.ru

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На атомном подводном ракетоносце «Князь Пожарский» был поднят военно-морской флаг. Участником торжественной церемонии стал президент РФ Владимир Путин. Мероприятие — часть его рабочей поездки в Архангельскую область.

«Разрешаю!» — сказал президент, командуя поднять флаг.

Подъем флага на судне, осуществленный под гимн России — знамение того, что атомоход стал частью Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Прежде чем это произошло, глава государства выслушал доклады и обратился к участникам мероприятия со вступительной речью.

О завершении церемонии Путину доложил главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев.

«Это уже пятый серийный ракетоносец проекта „Борей-А“, который поставлен в ВМФ за последние шесть лет. Такие корабли составляют основу морских стратегических ядерных сил и с учетом модернизационного ресурса будут обеспечивать безопасность нашего государства в предстоящие десятилетия», — рассказал президент.

«Князь Пожарский» — судно, оснащенной эффективным радиоэлектронным оборудованием и ударным вооружением, а также баллистическими ракетами «Булава».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе под Тындой.

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