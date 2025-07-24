Путин выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе под Тындой

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 36 0

Путин выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе под Тындой

Путин выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе под Тындой

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

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При крушении самолета погибли 43 человека.

Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе в под Тындой.

«Сегодня в Амурской области произошло крушение гражданского воздушного судна, десятки человек погибли. Я хочу выразить слова искреннего сочувствия и соболезнования родным и близким, всем семьям погибших в этой авиакатастрофе», — обратился Президент РФ Путин к родным пострадавших.

Авиакатастрофа под Тындой унесла жизни 48 человек. Самолет Ан-24, принадлежащий авиакомпании «Ангара», пропал с радаров после второго круга перед посадкой. На борту находились 42 пассажира и шесть членов экипажа, никто не выжил.

Обломки воздушного судна были найдены экипажем вертолета Ми-8 Росавиации на расстоянии 16 километров от Тынды, на южном склоне вблизи поселка Кувыкта, в Тындинском муниципальном округе.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса России, касающегося нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушных судов.

Премьер-министр Михаил Мишустин инициировал создание правительственной комиссии для расследования причин крушения, которую возглавил министр транспорта Андрей Никитин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что известно о разбившемся Ан-24.

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