Всласть выспаться: названы лучшие позы для сна

Правильный отдых поможет сохранить здоровье.

Врач-терапевт Андрей Кондрахин поделился советами о правильных позах для сна, которые помогут сохранить здоровье. В интервью aif.ru специалист подчеркнул важность выбора подходящей позы для сна с физиологической точки зрения.

По словам Кондрахина, оптимальными вариантами являются позы на спине и на боку. Эти положения уменьшают нагрузку на позвоночник, способствуют расслаблению мышц и шеи, а также улучшают кровоснабжение почек. Он отмечает: поза на боку является предпочтительной, так как облегчается дыхание и снижается риск появления храпа.

Врач также посоветовал брать с собой в поездки что-то мягкое — плед, коврик или подушку — для обеспечения правильного положения головы на возвышенности. Также эксперт рекомендует использовать небольшой валик под ноги.

«В жизни возникают различные ситуации, и важно избегать контакта с полом», — добавил он.

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