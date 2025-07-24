Не надо стесняться! Застройщиков призвали делать толстые стены

Плохая звукоизоляция порой мешает отдыхать и строить личную жизнь.

Застройщиков в РФ призвали делать толстые стены, чтобы люди не стеснялись заниматься сексом и повышали демографию страны. Автором данной инициативы выступила организация «Отцы рядом», об этом в беседе с Life.ru сообщил юрист и председатель объединения Иван Курбаков.

С данной просьбой они обратились в Минстрой. По словам Курбакова, граждане РФ уже подавали множество жалоб, связанных с плохой звукоизоляции в многоквартирных домах. Они полагают, что при строительстве используются дешевые материалы: пеноблоки или газосиликат, а также некачественная звукоизоляция стыков и швов.

При этом особенно остро эта проблема проявляется в семьях с детьми, в которых родители также нуждаются в отдыхе.

«Высокая звукопроницаемость стен и перегородок создает препятствия для нормальной жизнедеятельности, мешает полноценному отдыху, занятиям с детьми, а также негативно сказывается на личной жизни граждан», — пишет организация «Отцы рядом» в своем обращении.

Организация выступает за усиление шумоизоляции стен, потолка и пола в квартирах. Также они призывают использовать звукопоглощающие материалы и герметики.

Все это не просто позволит наладить личную жизнь людям, но и положительно скажется на здоровье и самочувствии граждан.

По данным из опросов, опубликованных Life.ru, проблема тонких стен в России актуальна, как никогда. Более того, такая ситуация идет вразрез с демографическими целями нашей страны.

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