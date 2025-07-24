Заслуженный артист России Валерий Смирнов скончался на 81 году жизни

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 55 0

Он известен по ролям в фильмах «Морфий», «Джоник» и «Цена счастья».

Заслуженный артист России Валерий Смирнов скончался на 81 году жизни

Фото: Telegram/Театр им. Федора Волкова - Первый русский/volkov_teatr

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Заслуженный артист России Валерий Смирнов умер на 81-м году жизни. Об этом сообщили в Ярославском государственном театре драмы имени Ф. Г. Волкова. Причина смерти неизвестна. Дату и время церемонии прощания с артистом объявят позднее.

Свою карьеру Смирнов начал еще в 1962 году, обучаясь в Ярославском театральном училище. Уже через несколько лет он стал актером Волковского театра, затем работал в Великолукском драматическом театре и с 1971 года выступал на сцене Гомельского драматического театра.

Позднее Смирнов вновь вернулся в труппу Волковского театра, где продолжил служить до конца жизни. В 2004 году он получил звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Среди его известных работ в кино — роли в фильмах «Морфий», «Джоник», «Цена жизни» и сериале «Земский доктор. Любовь вопреки».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умер актер и рестлер Халк Хоган. Он был одной из самых узнаваемых фигур в мире борьбы.

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Заслуженный артист России Валерий Смирнов скончался на 81 году жизни

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