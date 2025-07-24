Дональд Трамп выразил соболезнования семье актера Халка Хогана

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 38 0

Легендарный рестлер умер в результате остановки сердца в 71 год.

Дональд Трамп выразил соболезнования семье актера Халка Хогана

Фото: www.globallookpress.com/Andrew Kelly

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Американский лидер Дональд Трамп высказался о смерти знаменитого титулованного рестлера, актера и телеведущего Халка Хогана (настоящее имя Терри Джин Боллеа. — Прим. ред.). Он выразил соболезнования семье умершего, назвав его своим другом, к слову, они знали друг друга и поддерживали десятилетиями. Дань уважения легенде президент отдал публикацией в своей соцсети Truth Social. Пресс-секретарь Белого дома Харрисон Филдс в своем посте о Хогане в соцсетях написал: «Покойся с миром, брат».

«Сегодня мы потеряли большого друга, „Халкстера“. Халк Хоган был MAGA на протяжении всего пути — сильный, жесткий, умный, но с самым большим сердцем… Его жене Скай и семье мы выражаем наши самые теплые наилучшие пожелания и любовь. Нам будет очень не хватать Халка Хогана!» — говорится в посте Трампа.

текстДональд Трамп и Халк Хоган в конференц-зале Wrestlemania Vl в Атлантик-Сити, Нью-Джерси, 29 марта 1987 года. © Getty Images/Jeffrey Asher

Президент обратил особое внимание на то, как Хоган повлиял на культуру США, а также вспомнил речь актера на национальном съезде Республиканской партии в прошлом году. Рестлер действительно не был далек от политики. На упомянутом съезде он выступал шумно и эмоционально, что было ему свойственно, и даже порвал на себе одежду, а потом назвал Трампа «самым крутым из всех» и пожелал ему снова сделать Америку великой (лозунг президентской кампании Трампа 2016 года, используемый по сей день).

Несколько недель назад пресса заговорила о проблемах со здоровьем Халка Хогана, однако его супруга поспешила опровергнуть слухи. Она утверждала, что ее муж сильный человек, который в данный момент восстанавливается после операций. Однако 24 июля стало известно о его смерти, причиной названа остановка сердца. Актер умер в своем доме, ему был 71 год.

Ранее 5-tv.ru сообщал о кончине другой легенды — крестного отца хеви-метала, основателя группы Black Sabbath Оззи Осборна.

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