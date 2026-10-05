Умер фотограф и журналист Борис Кавашкин

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 25 0

За свою карьеру он запечатлел строительство Байкало-Амурской магистрали и события в Афганистане.

Фото: Алексей Колчин/ТАСС

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Фотограф и журналист Борис Кавашкин скончался 4 октября в возрасте 81 года. О смерти отца сообщил его сын Антон Кавашкин в разговоре с ТАСС.

«Он умер сегодня. По естественным причинам», — рассказал собеседник агентства.

Кавашкин родился в Москве в 1944 году и увлекся фотографией еще в детстве. В профессию он пришел в 1967 году, устроившись фотокорреспондентом-стажером в ТАСС. Затем работал в агентстве печати «Новости», а позднее вновь стал сотрудником ТАСС, которому посвятил около 40 лет.

За время работы фотограф снимал боевые действия в Афганистане, строительство Байкало-Амурской магистрали и события 1991 года, предшествовавшие распаду Советского Союза. В его объектив также попали штурм Белого дома в 1993 году и лесные пожары в Подмосковье в 2010 году.

Всего Кавашкин занимался фотографией более 60 лет. В России неоднократно проводились выставки его работ.

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