Президент России провел встречу с губернатором Архангельской области
Владимир Путин обсудил с Александром Цыбульским меры поддержки участников спецоперации в регионе.
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru
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О развитии Архангельской области президент России Владимир Путин поговорил с губернатором региона Александром Цыбульским. Обсудили также поддержку участников спецоперации. В области создали специальное приложение, которое помогает ветеранам вернуться к мирной жизни. Например, записаться на спортивные занятия.
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