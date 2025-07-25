Президент России провел встречу с губернатором Архангельской области

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Владимир Путин обсудил с Александром Цыбульским меры поддержки участников спецоперации в регионе.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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О развитии Архангельской области президент России Владимир Путин поговорил с губернатором региона Александром Цыбульским. Обсудили также поддержку участников спецоперации. В области создали специальное приложение, которое помогает ветеранам вернуться к мирной жизни. Например, записаться на спортивные занятия.

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