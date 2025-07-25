После массовых протестов Зеленский отказался от реформы НАБУ и САП

После массовых протестов президент Украины Владимир Зеленский отказался от введенных ограничений антикоррупционных органов страны. Об этом заявил сам лидер киевского режима в своем Telegram-канале.

Зеленский ранее внес в Раду законопроект, который фактически отменяет закон, принятый 22 июля 2025 года. Согласно действующим правилам, независимость таких органов, как Национальное антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) была ограничена. На эти ведомства влияют решения генпрокурора, который получил доступ к делам НАБУ и имел право давать указания антикоррупционным органам Украины.

По новому законопроекту, НАБУ и САП не подчиняются генпрокурору, все сотрудники этих ведомств выполняют указания только своих руководителей. Кроме того, все госслужащие, имеющие доступ к гостайне, в том числе и сотрудники антикоррупционных органов, должны раз в полгода проходить проверку на полиграфе.

Решение об отмене реформы НАБУ и САП было принято после трехдневных массовых протестов в крупных городах Украины. Ряд международных изданий и политических деятелей также критиковали данную инициативу Зеленского.

«Этот законопроект вносится для справедливости. Он дает полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов. Украина — это люди, которые неравнодушны, и очень важно, что украинцы так достойно реагируют на все события», — написал глава Незалежной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, Владимира Зеленского планируют свергнуть по трехэтапному сценарию.

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