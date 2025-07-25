После массовых протестов Зеленский отказался от реформы НАБУ и САП

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 33 0

Закон о деятельности антикоррупционных органов Украины был принят 22 июля 2025 года.

После массовых протестов Зеленский отказался от реформы НАБУ и САП

Фото: Reuters/Amber Bracken

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

После массовых протестов президент Украины Владимир Зеленский отказался от введенных ограничений антикоррупционных органов страны. Об этом заявил сам лидер киевского режима в своем Telegram-канале.

Зеленский ранее внес в Раду законопроект, который фактически отменяет закон, принятый 22 июля 2025 года. Согласно действующим правилам, независимость таких органов, как Национальное антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) была ограничена. На эти ведомства влияют решения генпрокурора, который получил доступ к делам НАБУ и имел право давать указания антикоррупционным органам Украины.

По новому законопроекту, НАБУ и САП не подчиняются генпрокурору, все сотрудники этих ведомств выполняют указания только своих руководителей. Кроме того, все госслужащие, имеющие доступ к гостайне, в том числе и сотрудники антикоррупционных органов, должны раз в полгода проходить проверку на полиграфе.

Решение об отмене реформы НАБУ и САП было принято после трехдневных массовых протестов в крупных городах Украины. Ряд международных изданий и политических деятелей также критиковали данную инициативу Зеленского.

«Этот законопроект вносится для справедливости. Он дает полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов. Украина — это люди, которые неравнодушны, и очень важно, что украинцы так достойно реагируют на все события», — написал глава Незалежной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, Владимира Зеленского планируют свергнуть по трехэтапному сценарию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
78.86
0.41 93.34
1.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:42
После массовых протестов Зеленский отказался от реформы НАБУ и САП
8:25
В Таиланде из-за конфликта с Камбоджей погибло 15 человек
8:10
«Молодежь любит так же, как мы»: Баста рассказал о смыслах своего мюзикла
8:07
Удобно для мамы и плохо для ребенка: почему подгузники тормозят развитие малышей
7:49
Макрон заявил о намерении признать государство Палестина на ГА ООН в 2026 году
7:30
Российские ЗРК «Стрела-10М» уничтожают дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Россия усиливает подводный щит: флот получил еще один атомоход
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 июля по 3 августа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс