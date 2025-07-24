Владимира Зеленского планируют свергнуть по трехэтапному сценарию

На Украине разрабатывают и уже начали воплощать в жизнь план по отстранению президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Страна.ua. По информации издания, речь идет о трехэтапной схеме, которая связана с массовым недовольством в обществе на фоне принятия закона, касающегося полномочий антикоррупционных органов.

Первым этапом, согласно материалу, является требование о полном возвращении власти Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ).

«Если Зеленский сдаст назад, то он уже более никогда не будет иметь нынешней лояльности и верности силовиков», — отмечает издание.

Вторым шагом в намеченном плане является отстранение от власти главы Офиса президента Андрея Ермака, а также премьер-министра Юлии Свириденко, которую считают его союзницей. Участники кампании намерены сыграть на внутренних конфликтах в окружении Зеленского, где позиции Ермака вызывают недовольство у части команды.

Смещение ключевых фигур в правительстве и Офисе президента приведет к серьезному ослаблению позиций Зеленского. Такая дестабилизация, по замыслу организаторов, подведет ситуацию к финальной фазе плана. На заключительном этапе главе государства будет поставлен ультиматум: либо он сохраняет пост, лишившись реального влияния и становясь номинальным лидером, либо добровольно уходит в отставку. При этом протестные выступления продолжатся, усиливая давление на власть.

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