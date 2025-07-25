Арестованы около трех миллиардов рублей на счетах основателя «Русагро» Мошковича

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 55 0

ТАСС: Арестованы счета основателя «Росарго» Вадима Мошковича

Арестованы счета основателя «Росарго» Мошковича

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Бизнесмен обвиняется в мошенничестве и взяточничестве.

Мосгорсуд арестовал банковские счета основателя агрохолдинга «Русарго» Вадима Мошковича. Об этом сообщил ТАСС.

На счета предпринимателя был наложен бессрочный арест. Всего в различных банках у него хранилось почти три миллиарда рублей. Суд запретил и бизнесмену, и иным лицам, действующим от его имени, распоряжаться данным денежными средствами.

До этого арест был наложен на финансы, которые нашли в ходе обысков. Общая сумма найденных средств составила 315 миллионов рублей. В автомобиле Mercedes-Maybach изъяли более 650 тысяч долларов, в одном из офисов Мошковича нашли 1,6 миллиона евро, 1,2 миллиона долларов и около 29 миллионов рублей.

Предприниматель и бывший генеральный директор «Русаго» Максим Басов обвинялись в обмане основателя холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова. Мошкович и Басов убедили Бурова продать 85% акций в обмен на инвестиции, которые тот так и не получил. Кроме того, основателя «Русарго» обвиняют в даче взятки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, «Почту России» заподозрили в уводе пенсионных денег и пособий на сторонние счета.

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