«Почту России» заподозрили в уводе пенсионных денег и пособий на сторонние счета

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 104 0

«Почта России» могла заработать на пенсиях

«Почту России» заподозрили в уводе пенсионных денег и пособий на сторонние счета

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Социальный фонд выявил 136 нарушений сроков доставки пенсий на 1-20 дней с 2020 по 2024 год.

Государственная «Почта России» могла присвоить себе чужие пенсионные накомпления. Такие выводы сделала Счетная палата, сообщили «Ведомости».

Компания оказалась в центре внимания после проверки Счетной палаты, охватившей период с 2020 года по начало 2025-го. Ревизоры заподозрили, что средства, предназначенные для пенсий и социальных выплат, могли использоваться компанией для временного размещения на банковских счетах. Таким образом, вместо немедленной доставки адресатам, деньги могли приносить доход за счет процентов.

Хотя подобные действия официально не отражены в отчетности, аудиторы заявили о ряде нарушений, которые не были представлены в итоговом документе. Кроме того, выяснилось, что за эти годы «Почта России» направила свыше 1,5 млрд рублей на благотворительные и спонсорские проекты, включая спортивные мероприятия. Еще около 600 млн рублей было потрачено на медийную активность — продвижение в СМИ и социальных сетях.

В самой компании парируют обвинения. Представитель «Почты России» подчеркнул, что организация стабильно обеспечивает выплаты девяти миллионам пенсионеров и семи миллионам других получателей пособий — даже в чрезвычайных ситуациях и приграничных регионах.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Минпросвещения утвердило предельную учебную нагрузку для младших классов.

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