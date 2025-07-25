Патрушев: Великобритания старается помешать переговорам России и США по Украине

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 31 0

Британская сторона предпринимает шаги по эскалации конфликта и организует военные провокации.

Патрушев: Великобритания старается помешать переговорам России и США по Украине

Фото: © РИА Новости/Максим Платонов

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Помощник президента России и глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил о попытках Великобритании сорвать возможные переговоры между РФ и США по ситуации на Украине. По его словам, британская сторона предпринимает шаги по эскалации конфликта и организует военные провокации, чтобы убедить Штаты в необходимости продолжения военной поддержки Киева. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Патрушев подчеркнул, что одной из таких провокаций могла стать операция в Балтийском море, организованная в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. По информации, озвученной в июне Службой внешней разведки РФ, Лондон и Киев готовят антироссийские сценарии, направленные на дестабилизацию обстановки в регионе.

Среди провокаций — инсценировка атаки со стороны России на американский корабль с использованием торпед российского производства. СВР уточняла, что Украина уже передала Великобритании соответствующее вооружение, которое может быть использовано в подобных операциях.

Патрушев заявил, что действия Великобритании нацелены на разрыв возможных каналов взаимодействия между Москвой и Вашингтоном, а также на поддержание напряженности вокруг конфликта на Украине. В Совбезе считают, что подобные шаги Лондона могут привести к дальнейшей милитаризации региона и усилению конфронтации между странами НАТО и Россией.

Российские власти ранее неоднократно подчеркивали, что не отказываются от мирного урегулирования, однако любые провокации и информационные кампании Запада только отдаляют перспективу диалога.

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