«Уже нет смысла»: Костин назвал бессмысленным ремонт крейсера «Адмирал Кузнецов»

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 47 0

Костин назвал бессмысленным ремонт крейсера «Адмирал Кузнецов»

Костин счел бессмысленным ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Суворов

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Авианосец могут продать или утилизировать.

Председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин заявил, что восстановление тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» признано бессмысленным. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Корабль, спущенный на воду еще в 1985 году, либо будет продан, либо утилизирован.

«Мы считаем, что его уже нет смысла ремонтировать. Ему уже 40 лет с лишком, и вещь это крайне дорогостоящая… Я думаю, вопрос будет решен в том плане, что будет либо продан, либо утилизирован», — сказал Костин.

Судно находится в ремонте с 2017 года. В апреле 2018 года Министерство обороны заключило госконтракт с центром судоремонта «Звездочка» на модернизацию и восстановление технической готовности авианосца. Однако сроки быстро сдвигались из-за технических проблем, аварий и пожаров.

О судьбе корабля окончательное решение пока не принято. Возможность его дальнейшей эксплуатации теперь вызывает сомнения у руководства ОСК.

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