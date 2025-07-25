«У нас сегодня два вопроса»: Путин провел заседание Совета безопасности

Обсудили национальную морскую политику и подготовку к Единому дню голосования.

Национальной морской политике и подготовке к Единому дню голосования сегодня был посящен Совбез. Владимир Путин провел совещание с постоянными участниками в режиме видеоконференции.

«У нас сегодня два вопроса — один касается вопросов повышения эффективности национальной морской политики, докладывать будет Николай Платонович Патрушев. А затем я попросил бы министра внутренних дел Владимира Александровича Колокольцева доложить о подготовке к Единому дню голосования в сентябре текущего года с точки зрения общественной безопасности. Давайте начнем», — заявил президент РФ Владимир Путин.

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