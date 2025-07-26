Контроль над чувствами: астропрогноз для всех знаков зодиака на август 2025 года

В первой декаде месяца заставят поволноваться проволочки в официальных инстанциях, помехи в деловой и организационной деятельности, сбои техники, нарушение обязательств при оказании услуг. Всему виной — ретроградность четырех планет, включая Меркурий. Несколько сгладит ситуацию солнечная энергия, распространяющаяся из знака своей силы — огненного Льва. Опора на собственное мнение и непоколебимая уверенность в своих действиях, решительность и готовность идти вперед поможет преодолевать возникающие барьеры.

С 7 августа Марс входит в Весы, а следовательно, ускоряет, возбуждает и наполняет энергией темы партнерства и нормы поведения в обществе. Теперь объединенные усилия лучше всего помогут реализовать как личные, так и деловые амбиции. Хороший показатель для приложения сил людям творческих профессий, консультантам, спортсменам, правоведам, общественным деятелям. Прекрасный повод, чтобы усовершенствовать навыки коммуникации и дипломатии.

Контакты и знакомства, приобретенные в этот период, могут открыть новые карьерные и романтические возможности. У мужчин значительно увеличивается интерес к симпатичным женщинам, проявляется сексуальная смелость и готовность к экспериментам. Влияние Плутона усиливает интерес к соревнованиям, наделяет сильной волей, смелостью, предприимчивостью. Многие почувствуют желание общаться с большим количеством людей, а также подчинять других, командовать и управлять. Однако необходимо продумывать свои поступки, связанные с конкуренцией и соперничеством. Одновременное воздействие энергоотнимающих аспектов от Сатурна и Нептуна снижают эффективность приложенных усилий, принося неопределенность планов и отсутствие конкретики в делах.

Следом, 9 августа, вместе с Полнолунием в прогрессивном Водолее наступает время эмоциональной свободы и внутренней независимости. Успешно внедряются неожиданные идеи и новшества, реформирование устаревших процессов, рискованные проекты. Большой избыток сил и энергии полной Луны превращается в возбужденность и взвинченность. Отложите все дела, требующие нервных затрат и перенапряжения. В эти дни нужно почаще быть в компании и в коллективе, так как тихий домашний досуг будет утомлять.

Наконец, с 11 августа Меркурий начинает прямое движение и дает отмашку на возобновление заблокированных проектов. В знаке Льва он нацелен на любую вдохновляющую деятельность. Ум тесно связан с сердцем, а в речи появляется страсть, сила, ну и доля драматизма. Марс придаст быстроты и оперативности умственным и аналитическим способностям.

В ночь на 23 августа Солнце переходит в земное структурированное пространство Девы, где встретится с Луной. Организм в фазу Новолуния находится на точке минимума жизненной активности, но готов начать новую жизнь. Надо помочь ему в этом — посидеть на диете, провести очистительные мероприятия, избавиться от вредных привычек и наконец, навести порядок в тех областях жизни, где все хаотично. На ближайший месяц лучше фокусироваться на практических задачах, здоровье, рутине. Нужны умеренные физические нагрузки и здоровый рацион. Чтобы снизить стресс от работы, реализуйте свои таланты в каком-нибудь благом и полезном деле. А также постарайтесь быть более терпимыми к несовершенствам окружающего мира.

До 25 числа Венера пребывает в Раке, в котором отчаянно цепляется за старые отношения и способы получения дохода. Прибыль приносят такие сферы деятельности, как недвижимость, производство и продажа продуктов питания, гостиничный и ресторанный бизнес, охранные предприятия, услуги домашнего персонала и ухода за детьми. Это благоприятное время для общения с родными и обсуждения семейных проблем, покупок для дома, путешествий всей семьей и визитов к родственникам.

Активизируются родовые программы. Венера поможет получить брачное предложение и создать семью тем, кто давно этого ждал. С 11 по 13 августа идеальные дни для примирения, вступления в новые отношения или финансовых начинаний. С 25 августа Венера — символ любви и красоты, переходит в королевский знак Льва, превращаясь в светскую львицу.

Женская энергия направлена на любовь к детям, интересные хобби и красивые виды спорта. Она питается вниманием, одобрением, обожанием и расцветает, когда получает желаемое внимание. Яркие и золотистые цвета, роскошные аксессуары дополнят образ Императрицы небосклона. Артистичность и акцент на внешней красоте, утонченность манер и культурность в поведении — это априори. Рост страстности в отношениях и успех у противоположного пола также обеспечен.

Любовь сейчас становится наподобие игры. Стремление к совершенству найдет отклик в процессе посещения визажиста или косметолога, смены имиджа и подбора дизайнерской одежды. Практически весь месяц создаются благоприятные тенденции для женщин, желающих преуспеть в общественной деятельности. В последнюю неделю августа оппозиционное влияние Плутона может подтолкнуть представителей обоих полов к созданию драмы в отношениях, провоцировать на ревность и скандалы. Стремление переделать партнера превратит любовь в поле боя. Поэтому стоит прислушаться к предостережению звезд и избегать конфликтов, импульсивных решений в отношениях, не втягиваться в манипуляции самим и не втягивать других.

Девиз последнего летнего месяца прост — обрести контроль над собственными чувствами и желаниями, не бояться рвать деструктивные жизненные сценарии и не пренебрегать практическими сторонами жизни.