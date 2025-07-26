Сикорский потребовал от Зеленского продолжения антикоррупционной борьбы

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

Министр иностранных дел Польши высказался после принятия закона, ограничивающего полномочия НАБУ и САП.

Сикорский потребовал, чтобы Зеленский не прекращал борьбу с коррупцией

Фото: Wiktor Dabkowski/EPA/ТАСС

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Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал президента Украины Владимира Зеленского не прекращать усилия по борьбе с коррупцией. Об этом сообщает аккаунт польского внешнеполитического ведомства в соцсети X.

«Мы сообщили Зеленскому, что худшее, что он может сейчас сделать, — это отказаться от борьбы с коррупцией», — сказано в сообщении.

Во вторник депутаты Верховной рады одобрили закон, лишающий независимости два ключевых антикоррупционных органа — Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальную антикоррупционную прокуратуру. Документ вскоре был подписан президентом Владимиром Зеленским. Часть народных избранников расценила это решение как фактический демонтаж системы антикоррупционного контроля в стране.

Как сообщают украинские издания, сразу после принятия закона в разных регионах Украины начались массовые протесты, участники которых требуют сохранить самостоятельность НАБУ и САП.

На фоне масштабных акций протеста, охвативших Украину, Владимир Зеленский в четверг представил в парламент альтернативный законопроект, касающийся работы НАБУ и САП. По его словам, цель инициативы — усилить независимость антикоррупционных ведомств. В числе предложенных мер — обязательная проверка на полиграфе для сотрудников, чьи близкие родственники проживают на территории России.

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