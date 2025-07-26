МВД попросило помочь в раскрытии убийств детей за вознаграждение в миллион

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 26 0

Ведомство обратилось к гражданам с просьбой предоставить информацию по нераскрытым делам.

МВД попросило помочь в раскрытии убийств детей за вознаграждение в 1 млн рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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МВД России объявило вознаграждение в один миллион рублей за сведения, которые помогут раскрыть два жестоких преступления, связанных с убийством детей. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

«МВД России назначило вознаграждение за информацию, способствующую раскрытию убийства новорожденного ребенка в Камчатском крае», — отмечает ведомство.

Первое преступление касается убийства новорожденного, тело которого было найдено 6 марта 2024 года на территории мусорного полигона в Петропавловске-Камчатском. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за убийство матерью своего ребенка сразу после родов.

Второй случай произошел в августе 2006 года в деревне Быковка Юринского района Республики Марий Эл. Тогда был убит девятилетний мальчик. Следствие до сих пор не установило личность преступника.

МВД призвало всех, кто располагает хоть какой-либо информацией, обратиться в правоохранительные органы. Ведомство также обратилось к гражданам за помощью в розыске преступников, совершивших особо тяжкие преступления.

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