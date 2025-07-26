«Многовато их»: Жуков раскритиковал число иностранных легионеров в РПЛ

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 29 0

Жуков раскритиковал число иностранных легионеров в РПЛ

Жуков пожаловался на большое количество иностранцев в РПЛ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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По его мнению, их чрезмерное присутствие тормозит развитие российского футбола и мешает раскрытию местных талантов.

Первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков выразил недовольство большим количеством иностранцев в составах команд Российской премьер-лиги. Об этом сообщает Всепроспорт.

«Есть ощущение, что у нас в РПЛ засилье иностранцев, многовато их. Три россиянина на поле — куда это годится?» — сказал Жуков.

Политик, болеющий за московский «Спартак», подчеркнул, что поддерживает ужесточение лимита на легионеров. По его мнению, чрезмерное присутствие иностранных игроков тормозит развитие российского футбола и мешает раскрытию местных талантов.

В настоящее время правила позволяют клубам Мир РПЛ включать в заявку до 13 иностранных футболистов, однако одновременно на поле может находиться не более восьми легионеров.

Экс-игрок национальной сборной России и бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис выступил с призывом отменить действующий лимит на иностранных футболистов в российском чемпионате. Он отметил, что при существующих ограничениях развитие футбола в стране невозможно.

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