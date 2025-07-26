Московская область выиграла первый командный чемпионат России по гольфу

Команды из Московской области одержали победу во всех категориях на дебютном Командном чемпионате России по гольфу. Соревнования прошли с 22 по 25 июля на полях гольф-клуба «Форест хиллс».

В чемпионате приняли участие 72 спортсмена, сформировавшие 18 сборных — десять мужских и восемь женских. В составе победившей женской команды выступали Алиса Молоканова, Екатерина Малахова, Анна Шульце и Алина Щептева. Мужская сборная также продемонстрировала стабильную игру и обеспечила себе первое место.

По словам первого вице-президента Федерации гольфа Московской области Алексея Жарича, участники из региона показали не только высокий уровень технической подготовки, но и грамотную тактическую стратегию. Он подчеркнул, что такие результаты стали возможны благодаря системной работе по развитию гольфа в регионе и поддержке молодых спортсменов.

«Я благодарю игроков, тренерский состав и, конечно, руководство Московской области и лично губернатора Андрея Юрьевича Воробьева за поддержку олимпийских видов спорта», — сказал Жарич.

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